"Организованные туристы, которые сейчас находятся на территории Турции и Танзании по линии туроператоров, смогут вернуться в Россию планово в соответствии с датами окончания туров. Туристы, которые решат вернутся раньше даты окончания тура, смогут сделать это по согласованию с туроператорами", — сказала она, комментируя ситуацию запретом полетов в Турцию и Танзанию.

По словам Догузовой, в отдельных случаях возможно изменение дат обратного вылета на более ранние сроки, поэтому Ростуризм рекомендует туристам держать связь с туроператорами.

"Туристы, которые отдыхают в Турции и Танзании самостоятельно, также могут вернуться в Россию планово. Мы рекомендуем отслеживать информацию обо всех изменениях на сайтах авиакомпаний, у которых приобретены билеты", — добавила она.

Глава Ростуризма также рассказала о возможностях туристов по отмене и переносу туров.

"Если речь идет о путевках с датами вылета до 1 июня, мы рекомендуем рассмотреть возможность переноса поездки на более поздние даты либо выбрать в те же даты другие направления. И мы просим туроператоров оказывать туристам максимальное содействие.Тех туристов, которые приобрели туры с вылетом после 1 июля, мы будем информировать о текущей ситуации", — подчеркнула она.

Россия с 15 апреля по 1 июня приостанавливает регулярные рейсы и полеты чартеров в Турцию, а также авиасообщение с Танзанией. Туроператорам планируют оказать меры поддержки.