"С момента открытия международного авиасообщения нами досмотрено в эпидемиологическом плане почти 3 млн лиц, вернувшихся из-за рубежа, и зарегистрировано 25 040 выявлений методом ПЦР нового коронавируса. Из этого общего количества инфицированных почти 80% — это наши граждане, прибывшие из Турецкой Республики", — сказала Попова на брифинге в понедельник

По ее словам, Роспотребнадзор отмечает, что россияне из Турции привозят "самые разные мутирующие штаммы".

Попова напомнила, что эпидемиологическая обстановка в Турции начала осложняться с первой декады марта и на сегодняшний день приостановки роста не отмечается. В 58 провинциях страны отмечается рост заболеваемости. При этом британский штамм коронавируса зарегистрирован в каждой провинции.

Россия с 15 апреля по 1 июня приостанавливает регулярные рейсы и полеты чартеров в Турцию, а также авиасообщение с Танзанией. Туроператорам планируют оказать меры поддержки.

Вслед за Великобританией Турция стала второй страной, с которой Россия приостановила авиасообщение из-за угрозы распространения коронавируса.

Турция была одной из первых стран, куда РФ разрешила возобновить регулярные рейсы после их закрытия в марте прошлого года из-за COVID-19. С 1 августа можно было летать в Анкару и Стамбул, с 10 августа — в курортные Анталью, Бодрум и Даламан.

В настоящий момент самолеты в Турцию летают из 25 российских городов, включая Москву и Санкт-Петербург.

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