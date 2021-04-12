"Что касается туроператоров, мы дали поручение Ростуризму совместно с заинтересованными коллегами внести пакет мер по поддержке туротрасли, который поможет им исполнить свои обязательства перед туристами. И мы в самые сжатые сроки ждем соответствующих предложений. Речь идет как о финансовых, так и нефинансовых мерах поддержки", — заявила на брифинге в понедельник вице-премьер Татьяна Голикова.

Глава Ростуризма Зарина Догузова пояснила, о каких мерах идет речь.



"Мы понимаем, что вводимые ограничения ставят и людей, и бизнес в непростые условия. Поэтому в дополнение к действующим механизмам подготовили пакет мер поддержки, чтобы минимизировать последствия введенных ограничений и помочь туроператорам выполнить обязательства перед туристами. Речь об отмене взносов в резервный фонд, сокращении и отсрочка уплатов взносов в фонды персональной ответственности. Мы также рассматриваем субсидию туроператорам за вывозные рейсы по аналогии с прошлым годом и целый ряд других финансовых и нефинансовых мер поддержки", — сказала она журналистам в понедельник.

Как сообщалось, Россия с 15 апреля по 1 июня приостанавливает регулярные рейсы и полеты чартеров в Турцию, а также авиасообщение с Танзанией.