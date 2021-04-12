"По нашей оценке, туры в Турцию на период с 15 апреля по 1 июня у крупнейших туроператоров по направлению приобрели порядка 500 тыс. россиян. Плюс бронирования средних и нишевых туроператоров, которые переключились на продажи дорогих туров в Турцию из-за закрытия других направлений. По экспертной оценке, такие компании продали еще порядка 20% от объемов крупных туроператоров, то есть 100 тыс. путевок", — сказала она.

По словам Ломидзе, 40% туристов, купивших туры в Турцию, это семьи с детьми.

"Общая стоимость забронированных туров на этот период составила 354,6 млн евро или 32 млрд рублей", — сказала она.

Ломидзе подчеркнула, что с учетом того, что до 90% всех туров на период до 1 июня включают перелеты на чартерных рейсах, прекращение чартерного сообщения с Турцией будет практически равносильно полному запрету и аннуляции практически всех заявок.

В понедельник вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова сообщила, что Россия с 15 апреля по 1 июня ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией.