"Для граждан, которые уже оказались в Турецкой Республике, будет возможность как продолжить отдых вплоть до назначенного ране вылета, так и вылететь теми чартерными рейсами, которые были спланированы в рамках их поездок. Мы эту работу организуем. Туристам, которые купили путевку с вылетом до 1 июня, мы рекомендуем по согласованию с туроператорами поменять направление отдыха, не меняя дат поездки, либо перенести сроки путешествия на более поздние даты", — сказала на брифинге в правительстве в понедельник вице-премьер правительства РФ, глава оперштаба Татьяна Голикова.

Она также пообещала оперативно информировать туристов, которые приобрели туры в Турцию на период после 1 июня, о текущей ситуации.

"Если она будет меняться в лучшую сторону, оперативно сообщим для того, чтобы можно было подтвердить те планы, которые были у наших граждан", — подчеркнула Голикова.

В понедельник вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова сообщила, что Россия с 15 апреля по 1 июня ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией.