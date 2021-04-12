"Туроператорам рекомендовано приостановить реализацию турпородукта на территорию турецкой республики с территории РФ с 15 апреля по 1 июня 2021 года", — сказала глава оперштаба Татьяна Голикова на брифинге в правительстве.

Ранее она сообщила, что регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией приостановлено на этот период из-за роста заболеваемости коронавирусом в этих странах.

"Мы будем внимательно отслеживать ситуацию, и, если ситуация в турецкой республике и Танзании стабилизируется, мы будем оперативно информировать наших граждан, чтобы они могли покупать туры", — добавила Голикова.