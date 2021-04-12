"Стоимость перевозки в авиаотрасли динамично меняется в зависимости от предложения и спроса, а также загрузки конкретного рейса. Все дополнительные санитарные меры, которые сейчас предпринимают авиакомпании стоят определенных денег и какое-то повышение тарифов в связи с этими мерами понятно. Но основной причиной повышения стоимости авиабилетов является то, что очень сильно ограничено предложение. Это основной фактор, который толкает цену вверх. Если будет принято решение российским регулятором разрешить больше рейсов, например, в ОАЭ, предложение станет более выгодным для клиентов, появится конкуренция", — сказал он на онлайн-конференции "OTM: лето 2021".

По мнению Плахова, как только отменят все ограничения, цены вернутся на уровень до пандемии.

"В европейском регионе на большинстве рынков нет ограничений на полеты, есть ограничения на путешествия людей – карантины, рекомендации не путешествовать без серьезных причин. Но чтобы было ограничено авиасообщение, таких примеров немного. Россия – один из примеров стран, где есть большой спрос, но авиасообщение ограничено количеством рейсов. Причем со стороны регулятора ОАЭ ограничений нет, все они продиктованы решениями российского оперштаба по борьбе с коронавирусом", — добавил эксперт.

Он подчеркнул, что с учетом снижения заболеваемости коронавирусом в ОАЭ, расширения тестирования населения и быстрой вакцинации населения, оперштаб может принять решение увеличить число рейсов. В этом случае подешевеют авиабилеты не только в Дубай, но и на Мальдивы, Сейшелы, Шри-Ланку.

Как рассказал порталу "Интерфакс-Туризм" гендиректор туроператора "Арт-Тур" Дмитрий Арутюнов, на некоторых зарубежных направлениях авиабилеты подорожали на майские праздники по сравнению с 2019 годом в три раза.