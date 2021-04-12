"Нами принято решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение, осуществляемое из российских международных аэропортов в аэропорты Турецкой Республики и в обратном направлении с 15 апреля по 1 июня сего года", — сказала Голикова на брифинге в понедельник.

По ее словам, в настоящее время эпидемиологическая ситуация в Турции и Танзании постоянно отслеживается. "Если ситуация стабилизируется, то мы будем оперативно информировать наших граждан, чтобы они имели возможность покупать туры в эти государства", — сказала Голикова.

Исключением станут рейсы, организованные для возвращения российских граждан на территорию РФ и направлений для участия концерна "Титан-2" в строительстве атомной электростанции Аккую. Также сохраняется на взаимной основе два рейса в неделю Москва — Стамбул и Стамбул — Москва.

Голикова отметила, что туристы, которые сейчас находятся в Турции, смогут как продолжить отдых вплоть до назначенного ранее вылета из страны, так и вылететь чартерными рейсами.

Те российские отдыхающие, которые приобрели путевку в Турцию на срок после 1 июня, будут получать оперативную информацию о развитии ситуации, чтобы они смогли подтвердить свои планы при благоприятных обстоятельствах.

Вслед за Великобританией Турция стала второй страной, с которой Россия приостановила авиасообщение из-за угрозы распространения коронавируса.

На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на Турцию приходится большинство случаев "привезённых" штаммов коронавируса в Россию.

"Из разных стран привезены и британский вариант, и южноафриканский, но только из Турции у нас ввезены оба варианта разными людьми и в разное время", — сказала Попова 6 апреля на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.

Турция была одной из первых стран, куда РФ разрешила возобновить регулярные рейсы после их закрытия в марте прошлого года из-за COVID-19. С 1 августа можно было летать в Анкару и Стамбул, с 10 августа — в курортные Анталью, Бодрум и Даламан.

В настоящий момент самолеты в Турцию летают из 25 российских городов, включая Москву и Санкт-Петербург.