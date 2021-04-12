"Мотивы решения понятны, но для турбизнеса это станет новым тяжелым ударом. Особенно если туроператорам не разрешат переносить уже проданные туры, как это было сделано для несостоявшихся в 2020 году, и компании будут обязаны возвращать деньги", — сказала она.

В июле прошлого года правительство РФ приняло специальное постановление, в соответствии с которым туроператоры получили право переносить поездки туристов, забронированные до 31 марта 2020 года и отмененные из-за пандемии коронавируса, на период до 1 января 2021 года. Это решение стало одной из мер поддержки российской туротрасли, пострадавшей от пандемии.

Кроме того, по словам Тюриной, у туристов возникнут проблемы с отдыхом на майские праздники. "Практически все качественные объекты размещения в Сочи и Крыму на майские уже раскуплены, там сейчас практически не осталось мест. То есть, туристы, которые не смогут поехать в Турцию, на праздники останутся без отдыха", — сказала она.

Как сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" источник в туроператорских кругах, сейчас в Турции, по предварительной оценке, отдыхают около 30 тыс. российских туристов. "Это не точная информация, мы исходим из подсчета: рейсы в Турцию выполняются из 21 аэропорта страны, всего их около 150 в день. Средняя загрузка каждого борта – около 200 туристов", — пояснил он.

По данным того же источника, путевки на майские праздники в Турцию приобрели около 200 тыс. россиян.

На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила обеспокоенность ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Турции и тем, что российские туристы покупают туда путевки на майские праздники. Попова также сообщила, что положительные тесты на COVID-19 выявляют у 1% россиян, вернувшихся из-за рубежа. С начала года их число составило 25 тыс. человек.

В пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин предупредил о необходимости принятия дополнительных мер для снижения рисков ввоза в Россию новых более агрессивных и менее изученных штаммов коронавируса. В тот же день, по данным источников "Интерфакса", оперштаб по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ начал обсуждать приостановку регулярных рейсов в Турцию на месяц.