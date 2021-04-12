"До начала высокого туристического сезона в Петербурге остается несколько недель. 10 апреля открылась навигация по Большой и Малой Неве, другим рекам и каналам. Мы надеемся, что активная вакцинация позволит городу сформировать коллективный иммунитет, и уже в этом году, пусть с некоторыми ограничениями, но мы сможем принимать гостей. Активно готовимся именно к такому развитию событий", — сказал губернатор города Александр Беглов в еженедельном радиообращении.

Глава города отметил, что в Петербурге вакцинированы почти полмиллиона человек (первым компонентом — ИФ), это почти 10% населения.

Беглов отметил, что жители могут выбрать, какой вакциной прививаться.

"Сегодня в Петербурге можно выбрать не только удобное место для получения прививки, но и тип вакцины. В субботу на нашу фармбазу было доставлено 38 100 комплектов "Спутника V". Мы получили партию второй отечественной разработки против COVIDа — "ЭпиВакКороны" — 13 770 доз. Распределили их по поликлиникам. Более 40 пунктов вакцинации уже начали прививать петербуржцев этим препаратом", — сказал губернатор.