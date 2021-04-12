"Новый капсульный отель, открытый сегодня в Зеленоградске, стал первым и в Калининградской области. Он разместился в здании коворкинг-клуба Elisa Space Club. Отдыхающие смогут заселиться в 32 номера, в том числе и в двухместные. На втором этаже есть планетарий и зона отдыха", — рассказал чиновник.

По его словам, на техническом открытии присутствовал министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак, который отметил, что новый отель будет интересен, прежде всего, молодёжным группам туристов. По информации генерального директора отеля Сергея Куренкова, капсулы уже забронированы детскими спортивными группами на все предстоящее лето.

"Этим летом у нас в Зеленоградске ожидается очень большой поток туристов из других регионов России, а также не морских уголков Калининградской области. Курорт располагает примерно 4 тысячами мест размещения, многие из которых уже забронированы на весь высокий сезон. Будем надеяться, что этот небольшой отель не будет последним, что еще появятся на нашем приморском курорте", — заключил Боровиков.

Как сообщалось, в Калининградской области идет активная подготовка к летнему туристическому сезону. Правительство региона выделило на улучшение инфраструктуры для приема гостей более 47 млн рублей. Особое внимание уделяется приморским курортам — Светлогорску, Зеленоградску, Пионерскому и Янтарному.