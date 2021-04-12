"Врио главы республики Дагестан Сергей Меликов принял ряд кадровых решений по правительству и органам исполнительной власти республики. Освобожден от занимаемой должности министр по туризму и народным художественным промыслам региона Расул Ибрагимов", — говорится в сообщении.

Также Меликов освободил от временного исполнения обязанностей заместителя председателя правительства Дагестана Владимира Лемешко и назначил на эту должность Манвела Мажонца, ранее возглавлявшего министерство энергетики и ЖКХ республики. В свою очередь, место Мажонца занял Ризван Мурадов — ранее замминстра строительства и ЖКХ Дагестана.

Как сообщал "Интерфаксу" информированный источник, врио министра по делам туризма и народным промыслам Дагестана Расула Ибрагимова доставили в СКР для допроса по ранее возбужденному делу о закупках в Минтруда республики. Он напомнил, что Ибрагимов с февраля 2017 по ноябрь 2018 года возглавлял Минтруда Дагестана. В апреле он был арестован по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество) и ч.3 ст.210 УК РФ (создание или участие в преступном сообществе с использованием своего положения).

По данным следствия, Ибрагимов вместе с участниками преступного сообщества с 2017 по 2018 год похитил свыше 620 млн рублей, предназначенных для социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.