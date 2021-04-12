Автобусы будут отправляться из Петербурга еженедельно по вторникам, пятницам и воскресениям. Обратно из Нижнего Новгорода и Казани автобусы будут ходить по вторникам, четвергам и воскресениям.

Открываемый маршрут станет частью общей системы автобусных линий Ecolines, объединяющей более 250 городов в 19 странах.

Ecolines — один из крупнейших международных автобусных перевозчиков. До введения коронавирусных ограничений он выполнял из Санкт-Петербурга более 20 ежедневных отправлений, связывая Северную столицу и 190 городов в 19 странах Балтии, Скандинавии и Европы прямыми и стыковочными рейсами.