"В январе и феврале число случаев COVID-19 в мире снижалось шесть недель подряд. Сейчас мы видели, как семь недель подряд число заражений росло, и четыре недели подряд увеличивалось число смертей", — сказал Тедрос Адханом Гебрейесус.

Гендиректор ВОЗ отметил, что в ряде стран Азии и Ближнего востока рост число заражений был значительным. Ранее он заявлял, что среди стран мира наблюдается крайне неравномерное распределение вакцин от коронавируса COVID-19, определяемое уровнем доходов конкретного государства.

С начала пандемии в мире коронавирусом заразились более 136 млн человек, более 2,9 млн умерли.