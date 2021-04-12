"На площади Ленина с 13 апреля начнет работу мобильный пункт вакцинации против новой коронавирусной инфекции. В ближайшее время мобильные пункты для проведения иммунизации населения будут развернуты и в других крупных городах республики", — сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Крыма в понедельник.

Мобильная амбулатория будет работать в будние дни. Желающим вакцинироваться необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава, привиться в мобильном пункте могут все граждане России. В ближайших планах ведомства — открытие таких амбулаторий в Евпатории и Керчи.

Всего в Крыму пока привили от COVID-19 около 86 тыс. человек, что в 2,2 раза больше количества переболевших. Для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 60% жителей региона — порядка 800 тыс. человек. На данный момент республика получила 198 тыс. доз вакцины.

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 39 тыс. человек, более 1,1 тыс. пациентов умерли.

Высокий курортный сезон начинается в Крыму 1 июня, при этом большое число гостей полуостров традиционно принимает на майские праздники. Как сообщалось, в этом году спрос на праздничные даты выше, чем в 2019-м, многие гостиницы закрыли продажи.