"Многие страны сейчас пытаются разрешить туристам путешествовать к концу мая, но я не думаю, что к этому времени откроются много направлений. Июнь-июль – самые ранние месяцы, когда Европа может открыться. Но не похоже, что реальные объемы туристов будут прибывать из любой страны, в том числе, России, до августа-сентября", — сказал он на онлайн-конференции "OTM: лето 2021".

Эксперт также заметил, что туротрасль во всем мире остается в кризисе из-за продолжающейся неопределенности. "Мы не знаем, когда откроется для туризма та или иная страна, каковы критерии, которые смогут позволить стране открыться. Мы этого не знаем, поэтому не можем что-то продавать. Существует также нехватка координации между странами", — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что в России туротрасль оказалась одной из самых устойчивых в кризис, связанный с пандемией.

"Россия по сравнению со многими странами мира оказалась самым стабильным туристическим рынком. Россияне продолжают путешествовать, несмотря на все угрозы и риски. Есть также достаточно стабильные рынки развивающихся стран. И мы наблюдаем большое число туристов из России в Турции, Египте, и эти страны очень довольны тем, что имеют дело с Россией, потому что это один из самых надежных клиентов", — добавил Дженкинс.

ETOA объединяет около 1,2 тыс. компаний, работающих в сфере туризма. Это туроператоры, турагентства, принимающие компании, онлайн трэвел-агентства.