"Состояние популяции и численность волка изучат во время учета, который стартовал 12 апреля и продлится 4 дня", — говорится в сообщении.

Волков в Кавказском заповеднике считают на 22 учетных маршрутах.

По словам главного специалиста по волкам в Кавказском заповеднике, доктора биологических наук профессора Анатолия Кудактина, заповедные волки — достаточно консервативные звери и живут в определенных местах. Эти места обитания известны научным сотрудникам, численность волков незначительно варьируется в зависимости от количества копытных.

"Не так давно ученые выдвинули и подтвердили гипотезу, что среди волков стал наблюдаться процесс авторегуляции численности. Волчьих семей по-прежнему осталось столько же, а вот репродуктивность самок сократилась. Для того, чтобы проверить состояние и состав волчьих семей, и проводится учет", — цитирует Кудактина пресс-служба.

По расчетам ученого, в настоящее время в заповеднике живет 11 волчьих семей общей численностью около 70 особей. Среда обитания одного волка очень велика — от 7 до 12 тыс. гектаров.