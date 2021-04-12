В частности, президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев сообщил "Интерфаксу", что среди жителей Свердловской области пользуются спросом туры в соседние регионы.

"Основная активность приходится на Россию, несмотря на то, что Черноморское побережье еще не прогрелось. Из экскурсионных туров — ближайшие наши соседи, в первую очередь Челябинская область. Кроме того, в числе лидирующих направлений — Москва, Санкт-Петербург и Калининград", — сказал Мальцев.

В частности, он отметил, что к столичным направлениям "восстанавливается туристический интерес" после пропущенных "зимних каникул".

"Россия более активно бронируется, потому что майские праздники традиционно с огромным удовольствием люди привыкли проводить в Праге, в Вене. Сейчас, соответственно, (из-за пандемии — ИФ) — это больше Москва, Санкт-Петербург и Калининград, нежели европейские направления", — отметил эксперт.

При этом он добавил, что по курортам Краснодарского края "очень смущает высокая стоимость отелей", а по Крыму — высокая стоимость перевозки.

"Если в этом плане ничего не решить, то это может стать проблемой", — считает Мальцев.

В то же время он отмечает понижение интереса к традиционно популярным в начале весны курортам Турции из-за развития пандемии в этой стране.

"В Турции есть существенные сложности из-за резко возросшего количества заражений коронавирусом. Это вызывает определенные опасения и в профессиональной среде. Поэтому есть снижение интереса к этому направлению, несмотря на то, что сезон", — сказал эксперт.

Между тем, по сведениям Мальцева, по-прежнему высокий спрос на отдых в ОАЭ, хотя, по его словам, в майские праздники этот сезон уже фактически завершается из-за наступающей жары.

При этом туристические компании делают ставки на новое направление, туры выходного дня в Ереван, которые в майские праздники начнет выполнять из аэропорта "Кольцово" (Екатеринбург) авиакомпания "Армения".

"Туры выходного дня также должны внести разнообразие и, по нашим оценкам, должны пользоваться спросом и интересом", — подчеркнул Мальцев.

В свою очередь представитель Агентства международного сотрудничества Челябинской области Ольга Сукинова сообщила "Интерфаксу", что все туристические объекты региона будут принимать отдыхающих в майские праздники без ограничений.

"Эпидемическая ситуация в регионе позволила снять действовавшие ранее ограничения. Режим повышенной готовности отменен даже для людей старше 65 лет. Все базы и курорты региона будут принимать отдыхающих в обычном режиме, не требуя тесты на коронавирус и наличие антител", — отметила Сукинова.

При этом, по ее словам, к самим объектам массового отдыха сохраняются повышенные требования Роспотребнадзора по санитарной обработке помещений, а у отдыхающих могут попросить справку об отсутствии контактов с заболевшими.

В пресс-службах национальных парков области "Таганай" и "Зюраткуль" агентству сообщили, что ранее действовавшие ограничения на посещение и проживание в нацпарках сняты, поскольку они работают в обычном режиме.

В Тюменской и Курганской областях все санатории, санаторно-оздоровительные детские лагеря, термальные источники, туристские базы и курорты также работаю в обычном режиме.

"Всем прибывающим на отдых в эти учреждения туристам необходимо предоставить справку об отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями", — отметил представитель оперативного штаба Тюменской области.

При этом в филиалах АО "Курорты Зауралья" агентству пояснили, что справку об отсутствии контакта с заболевшими в предшествовавшие две недели накануне отдыха выдает участковый терапевт.

В то же время на территории санаторно-курортных учреждений Курганской области продолжает действовать масочный режим.

Оперативный штаб Ханты-Мансийского автономного округа — Югры рекомендовал соблюдать режим самоизоляции некоторым категориям граждан до конца апреля, также в округе действует ряд ограничений.

Между тем руководитель Центра компетенций в сфере туризма Фонда развития Югры Владислава Вишневская считает, что пока рано говорить о том, какие ограничения будут действовать на майские праздники.

"Сложно сказать, что будет на майские праздники. Обычно в это время всегда всплеск в туристической отрасли", — сказала Вишневская "Интерфаксу".

По ее сведениям, традиционное туристическое направление для Югры — это горы Приполярного Урала, но востребованность этого направления зависит от погоды.

"Сложно сейчас говорить, будет ли туда дорога, как будет таять снег, будет ли вертолетная загрузка. Рыбалка тоже зависит от погодных условий", — сказала собеседница агентства.

Вишневская также добавила, что пока значимого повышения цен на туристические продукты не наблюдается.