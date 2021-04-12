"Это Асбест, Нижний Тагил, Полевской, Сысерть и поселок Черноисточинск", — говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках проекта задействуют Челябинскую область: Кыштым, Сатку, Челябинск и поселок Сокол.

Так, в течение полугода как российские, так и зарубежные художники будут приезжать на Урал знакомиться с местными сообществами, индустриальным наследием и производственными процессами действующих предприятий.

"Итогом визитов станут site-specific – произведения искусства, которые конструируются в непосредственной связи с местом и контекстом его создания и остаются на территории местности", — уточняют в департаменте.

Одна из свердловских территорий, а именно поселок Черноисточинск, стал участником арт-резиденций биеннале, победив в соответствующем конкурсе в 2019 году. Тогда организаторы получили более 10 заявок от муниципалитетов Среднего и Южного Урала. "Основными критериями отбора стали индустриальный контекст города, активность местных сообществ, наличие местной команды единомышленников и партнеров", — уточняется в сообщении департамента.

Во вторник, 13 апреля Свердловскую область в рамках биеннале посетит художник из Швеции Бехзад Нури – он встретится и обсудит художественный проект (детскую площадку) с жителями Асбеста.

Уральская индустриальная биеннале проходит на Урале с 2010 года. "Индустриальная специфика Урала стала постоянной темой проекта, и это позволило ему занять особое место в международном биеннальном движении. Все проекты биеннале тесно связан с индустриальной культурой Урала и осмысляет ее в образах и символах современности", — уточняется на сайте мероприятия.

Организатор биеннале — Государственный музейно-выставочный центр РОСИЗО. Правительство Свердловской области и администрация Екатеринбурга выступают в качестве соучредителей.