По данным издания, совет изучит вопрос о новых ограничениях и программе вакцинации в стране, после чего кабинет министров республики рассмотрит рекомендации и примет окончательное решение.

Власти уже ввели ограничительные меры во время месяца Рамадан, а также комендантский час по выходным.

Отмечается также, что министры туризма и здравоохранения Мехмет Нури Эрсой и Фахреттин Коджа проведут встречу в ближайшее время, чтобы обсудить сотрудничество Турции с другими странами, в том числе вопрос о совместном с Россией производстве вакцины "Спутник V".

Всего за время пандемии в Турции выявлено более 3,8 млн случаев коронавируса, более 33,9 тыс. пациентов скончались.