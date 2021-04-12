"На территории Прибайкальского национального парка появились первые в этом году следы медведя. Сроки выхода из спячки — в рамках многолетних наблюдений", — говорится в сообщении.

Следы зверя обнаружены на территории Большереченского лесничества "Заповедного Прибайкалья". По оценкам специалистов, как минимум один хищник уже бодрствует.

Посетителей нацпарка просят соблюдать меры безопасности — присутствие на участках с ограниченной видимостью обозначать звуком, чтобы предупредить медведя о своем приближении и "не застать его врасплох, не спровоцировать на непредсказуемое поведение"; не оставлять мусор на тропах и пикниковых точках, особенно пищевой, чтобы запахами не привлекать зверя.

"Встреч с людьми хищник предпочитает избегать, но, если таковая произошла, — не стоит делать резких движений, отходить нужно плавно и медленно", — отмечено в сообщении.

В учреждении добавили, что в случае необходимости можно отвлечь медведя подручным предметом — рюкзаком, туристическим ковриком и тому подобным, положив его между собой и зверем. Не лишним будет фальшфейер.

По информации "Заповедного Прибайкалья", на 80% объекты поисков медведя сейчас — коренья, молодая трава. Хищники восстанавливают процесс пищеварения после долгой спячки. Могут метить территорию: делать так называемые "задиры" на деревьях, царапая кору когтями.

Прибайкальский национальный парк создан в 1986 году, его площадь составляет 524,8 тыс. га. Полностью входит в границы Центральной экологической зоны озера Байкал на территории Иркутской области.

Является естественной средой обитания бурого медведя. По данным "Заповедного Прибайкалья", здесь сейчас насчитывается около 50 особей.