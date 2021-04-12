"Ничего здесь не могу сказать. Могу только переадресовать в правительство, потому что с учетом развития этой пандемической ситуации именно там принимаются решения, в нашем штабе", — сказал Песков журналистам в понедельник.

В минувшую пятницу источники "Интерфакса" и других СМИ сообщали, что оперштаб при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом обсуждает приостановку регулярных рейсов в Турцию на месяц. Официального подтверждения этой информации не было.

Турция стала одной из первых стран, куда РФ разрешила возобновить регулярные рейсы после их закрытия в марте прошлого года из-за COVID-19. С 1 августа можно было летать в Анкару и Стамбул, с 10 августа — в курортные Анталью, Бодрум и Даламан.