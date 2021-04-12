"Хорошие перспективы и у сотрудничества в других сферах, в частности в области туризма. Египетские курорты давно стали излюбленным местом отдыха многих россиян. Для Египта же приток иностранных туристов в страну — важный источник пополнения бюджета", — сказал он в интервью египетской газете Al-Ahram.

"В связи с этим хотел бы подтвердить нашу заинтересованность в восстановлении регулярного авиасообщения между Россией и египетскими курортными городами. За последние годы профильные специалисты двух стран проделали большую совместную работу в этом направлении", — отметил Лавров.

"Рассчитываю, что полеты чартерных рейсов из России в Шарм-эль-Шейх и Хургаду будут возобновлены уже в ближайшее время", — сказал он.

Чартерные рейсы на курорты Красного моря Хургада и Шарм-эль-Шейх были запрещены в ноябре 2015 года после взрыва в небе над Синайским полуостровом российского самолета, которым туристы возвращались с отдыха в Шарм-эль-Шейхе в Санкт-Петербург. За прошедшие пять лет много раз появлялась информация о скором возобновлении рейсов, но каждый раз они оказывались недостоверной.