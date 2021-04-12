"Я не советую никому сейчас ездить в зарубежные поездки, тем более в паломничества. Сейчас нужно сидеть дома и ходить в храм, находящийся рядом", — сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

По мнению архиерея, время для паломничеств, в том числе зарубежных, придет, "когда ослабнут карантинные ограничения, когда, наконец, покинет нас или очень серьезно ослабнет этот страшный, смертоносный вирус".

"Но до тех пор, я думаю, ездить в заграничные паломничества не следует. Если уж очень хочется совершить паломничество, то у нас на Руси есть множество святынь, святых мест и монастырей, куда можно поехать, где можно помолиться, причаститься и получить от этого большую духовную пользу", — посоветовал митрополит.

В этом году православные отметят Пасху 2 мая.