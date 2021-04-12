Количество взлетно-посадочных операций за март 2021 года также сопоставимо с прошлогодним уровнем — 1,209 тыс. против 1,215 тыс. в 2020 году. Наибольшим спросом традиционно пользовались следующие направления (в порядке убывания количества обслуженных пассажиров): Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург, Норильск и Игарка.

При этом, по подсчетам "Интерфакса" на основе данных аэропорта, пассажиропоток за первый квартал 2021 года снизился на 23% — до 419,8 тыс. человек.

Объем обработанных грузов в красноярской авиагавани в марте вырос на 6% — до 1,39 тыс. тонн (за первый квартал 2021 года — рост на 2,3%, до 3,8 тыс. тонн).