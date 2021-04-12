"Правительству РФ совместно с правительством Москвы в рамках реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021 — 2030 годы принять меры по созданию в составе федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный исторический музей" Центрального музея российского казачества и обеспечению его деятельности, предусмотрев при этом необходимое финансирование", — говорится в перечне поручений президента по вопросам реализации государственной политики в отношении российского казачества, опубликованном на сайте Кремля.

Доклад по данному вопросу должен быть представлен президенту до 31 декабря 2021 года и далее представляться ежегодно.