"На данный момент в госпитале остаются три человека. Их состояние оценивается как средней тяжести. С пострадавшими постоянно находятся сотрудники туроператора, обеспечивают перевод и иную необходимую помощь", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, оставшиеся 28 туристов не получили серьезных трав и после оказания всей необходимой медицинской помощи были доставлены в отель.

Поскольку во время аварии у многих туристов пострадали вещи, в воскресенье в отель приедет мобильный магазин, в котором туристы за счет туроператора смогут приобрести необходимую одежду, отмечает пресс-служба.

10 апреля в районе 9.30 утра на трассе Конья – Аксарай произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего в Каппадокию группу российских туристов. Всего в автобусе находилось 32 туриста. В результате ДТП пострадали 26 россиян, одна туристка погибла.













