Там отметили, что "Генконсульство в Анталье в координации с местными властями и представителями страховой компании занимается оформлением документов для репатриации тела погибшей россиянки на родину".

В диппредставительстве подчеркнули, что по ситуации на утро воскресенья всем российским гражданам, пострадавшим в результате произошедшего накануне утром на трассе Конья — Аксарай дорожно-транспортного происшествия, оказана необходимая медицинская и психологическая помощь.

"Сотрудники посольства России в Анкаре посетили россиян, которым была оказана медицинская помощь, провели консультации с местными врачами по текущему состоянию госпитализированных больных, установили контакт с правоохранительными органами для выяснения обстоятельств ДТП", — говорится в сообщении.

"Туроператором организовывается транспортировка основной группы туристов в Анталью по месту отдыха", — добавили в посольстве.

Накануне в Генконсульстве РФ в Анталье сообщили, что утром на трассе Конья — Аксарай произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего в Каппадокию группу из 32 российских туристов. Все они находились на отдыхе в Анталье по линии туроператора "Пегас туристик". По предварительной информации турецких правоохранительных органов, водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей дороге, съехал в кювет, в результате автобус перевернулся.

В ДТП пострадали 26 россиян, одна туристка погибла. Пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы в населенных пунктах Конья и Сельчук. 19 туристов не получили серьезных трав, после оказания медицинской помощи их доставят в отель. Состояние шести человек уточняется.