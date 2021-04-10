«Ростуризм держит ситуацию с ДТП автобуса с российскими туристами в Анталье на постоянном контроле и находится в постоянном взаимодействии со всеми участниками процесса», — говорится в сообщении.

По данным Генконсульства РФ в Анталье, в субботу, 10 апреля, в Анталье около 9.30 на трассе Конья – Аксарай произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего в Каппадокию группу из 32 российских туристов. Все они находились на отдыхе в Анталье по линии туроператора «Пегас туристик».

По предварительной информации турецких правоохранительных органов, водитель не справился с управлением на обледеневшей из-за плохих погодных условий дороге, съехал в кювет, в результате чего автобус перевернулся.

В ДТП получили травмы 26 россиян, одна туристка погибла. Все пострадавшие доставлены в ближайшие больницы в населенных пунктах Конья и Сельчук. 19 туристов не получили серьезных травм, после оказания медицинской помощи их доставят в отель. Состояние ещё шести человек уточняется.

Сотрудники посольства России в Анкаре в экстренном порядке выехали на место происшествия для оказания консульской помощи пострадавшим и выяснения обстоятельств происшествия. Посольство и Генконсульство в Анталье находятся в контакте с местными властями.

Пресс-служба Ростуризма также приводит номера телефонов экстренной связи Генконсульства России в Анталье: +90 (541) 417 87 78 и «горячей линии» туроператора «Пегас туристик»: +7 (495) 221-33-68.