"По уточненной информации, полученной сотрудниками посольства на месте у представителей жандармерии и туркомпании, пятеро российских туристов, пострадавших сегодня утром в ДТП на трассе Конья-Аксарай, обратились за медицинской помощью", — говорится в сообщении посольства в фейсбуке.

В посольстве уточнили, что "троим из них потребовалась госпитализация с ушибами и переломами разной степени тяжести, двое из них по получении результатов медобследований будут предположительно выписаны сегодня".

Остальные российские туристы, находившиеся в перевернувшемся автобусе, временно размещены в одном из отелей Коньи, откуда выедут в гостиницы по месту отдыха, как только завершатся процедуры по выяснению обстоятельств ДТП и позволят метеоусловия.