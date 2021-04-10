"Сегодня в 9:30 на трассе Конья-Аксарай произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего в Каппадокию группу из 32 российских туристов, находившихся в Анталье на отдыхе. В результате ДТП пострадали 14 российских граждан. С прискорбием сообщаем, что власти подтвердили гибель одной из российских туристок", — говорится в сообщении, размещенном в субботу на странице посольства в фейсбуке.

Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы в населенных пунктах Коньи и Сельчукхан, им оказывается экстренная медицинская помощь.

"По предварительной информации, полученной нашим Генконсульством в Анталье в местных правоохранительных органах, водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей из-за плохих погодных условий дороге, съехал в кювет и перевернулся", — отмечается в сообщении.

Два сотрудника посольства России в Анкаре выехали на место происшествия для оказания консульской помощи пострадавшим россиянам и выяснения обстоятельств происшествия.

Посольство и Генконсульство в Анталье находятся в контакте с местными властями.