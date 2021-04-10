"Городской Wi-Fi уже есть на многих улицах Москвы, в библиотеках, домах культуры, музеях. Теперь точки доступа установили в столичных театрах", — привели в сообщении слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.

Беспроводный интернет доступен в двух зданиях Московского академического театра имени Владимира Маяковского, Московском драматическом театре "Модерн" и детском музыкальном театре "Экспромт".

На сегодня подключиться к Wi-Fi можно более чем в 600 зданиях учреждений культуры Москвы.

Кроме культурных площадок и улиц в пределах Садового кольца и Третьего транспортного кольца, бесплатный Wi-Fi доступен в парках и общежитиях вузов.

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