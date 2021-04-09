"Я думаю, что Турцию не закроют, потому что это огромный финансовый удар по экономике страны. Да и потом: куда людям ехать на отдых, если российские курорты на майские праздники забронированы почти полностью", — сказал он порталу "Интерфакс-Туризм".

По мнению Мкртчяна, Россия не будет запускать авиасообщение в Турцию из 13 городов, откуда недавно разрешили выполнять международные рейсы. Также не будет увеличиваться частота рейсов в преддверии старта летнего сезона.

"За последние два дня у нас продажи упали на 25%. Но спрос восстановится, как только исчезнет негативный информационный фон. Соответственно, продажи Турции начнут снова расти за счет отложенного спроса", — отметил эксперт.

Как сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" источник в туроператорских кругах, участники туристического рынка обеспокоены заявлениями премьер-министра РФ Михаила Мишустина и главы Роспотребнадзора Анны Поповой по поводу ужесточения мер для выезжающих за рубеж для снижения риска ввоза в Россию новых более агрессивных и менее изученных штаммов коронавируса. В частности, речь шла о Турции, где растет число забелевших коронавирусом.

По данным источника, туры на майские праздники в Турцию приобрели порядка 200 тысяч россиян.