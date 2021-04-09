"Подробно, в деталях обсуждены вопросы борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Выражена готовность к наращиванию взаимодействия в этой сфере, в том числе в контексте поставок и возможного совместного производства российской вакцины "Спутник V", — сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

По ее информации, Эрдоган рассказал о противоэпидемических мерах, принимаемых турецкими властями. "Один из приоритетов — обеспечение безопасности иностранных туристов. Условлено поддерживать самые плотные контакты по линии профильных структур, в том числе в целях охраны здоровья российских граждан, посещающих Турцию", — говорится в сообщении.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в четверг выразила обеспокоенность ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Турции и тем, что российские туристы покупают туда путевки на майские праздники. Попова также сообщила, что положительные тесты на COVID-19 выявляют у 1% россиян, вернувшихся из-за рубежа. С начала года их число составило 25 тыс. человек.

В свою очередь, в пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин предупредил о необходимости принятия дополнительных мер для снижения рисков ввоза в Россию новых более агрессивных и менее изученных штаммов коронавируса.