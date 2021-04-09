"За последние два дня у нас продажи упали на 25%. На это повлиял негативный информационный фон, связанный с ростом числа зараженных коронавирусом в Турции. Также вызывают опасения заявления властей о принятии дополнительных мер для снижения рисков завоза новых штаммов. Обычно мы бронируем в день 150-200 человек на Турцию, а сейчас меньше сотни", — сказал он.

Как сообщил источник в туроператорских кругах, путевки в Турцию на майские праздники приобрели не менее 200 тыс. российских туристов.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в четверг выразила обеспокоенность ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Турции и тем, что российские туристы покупают туда путевки на майские праздники. Попова также сообщила, что положительные тесты на COVID-19 выявляют у 1% россиян, вернувшихся из-за рубежа. С начала года их число составило 25 тыс. человек.

В свою очередь, в пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин предупредил о необходимости принятия дополнительных мер для снижения рисков ввоза в Россию новых более агрессивных и менее изученных штаммов коронавируса.