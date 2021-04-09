Так, Nordwind начнет выполнять рейсы на Иссык-Куль с 12 апреля один раз в неделю — по понедельникам. Вылет из "Платова" в 00:35, прилет в поселок Тамчи в 07:30 утра. Вылет в обратном направлении в 08:55, прибытие в Ростов-на-Дону в 10:40. С 30 апреля данные рейсы будут выполняться по пятницам вместо понедельника.

Между тем выполнение рейса "Уральских авиалиний" уже началось: первый самолет прибыл с Иссык-Куля в Ростов-на-Дону в пятницу. Рейсы будут выполняться один раз в неделю, вылет из "Платова" в 21:45 четверга, прибытие на курорт Киргизии в 04:50 пятницы. Вылет в обратном направлении в 05:50, прибытие в Ростов-на-Дону в 07:25.