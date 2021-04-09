"Ибрагимов доставлен для допроса в следственный комитет. Это связано с ранее возбужденным уголовным делом о нарушениях при проведении закупок в министерстве труда и социального развития Дагестана за 2017-2020 года", — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что Ибрагимов с февраля 2017 по ноябрь 2018 года возглавлял Минтруда Дагестана.

"Интерфакс" пока не располагает официальным комментарием в связи с этой информацией.

Ранее в пятницу сообщалось со ссылкой на СК, что против начальника отдела закупок Минтруда Дагестана возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. В служебных помещениях и по месту жительства ряда сотрудников ведомства проводятся обыски и выемки документов.