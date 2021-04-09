Пассажирооборот снизился на 18%, до 13,17 млрд пассажиро-километров.

Как сообщалось, в феврале падение пассажиропотока было на уровне 37% (перевезено 5,1 млн человек), пассажирооборот упал на 51%, до 10,22 млрд пассажиро-километров.

Группа "Аэрофлот" в марте сократила перевозки примерно на 3%, до 2,8 млн пассажиров (без учета перевозок покинувшей группу "Авроры"), следует из данных Росавиации. Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 1,23 млн пассажиров, что на 31% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Услугами авиакомпании "Победа" воспользовались 982,3 тыс. пассажиров (+31%), "Россия" — 553,9 тыс. пассажиров (+34%).

Росавиация также отметила рост мартовских авиаперевозок в годовом выражении у авиакомпании "Сибирь", которая обслужила 1,32 млн пассажиров (+32%), и "Уральских авиалиний" — 594,7 тыс. пассажиров (+20%).

Всего за январь-март 2021 г. российские авиакомпании перевезли 16,97 млн пассажиров (-27%).

Уточненные данные о перевозках ведомство опубликует в конце этого месяца.