По его словам, открытие мемориально-образовательного комплекса приурочено к 60-летию первого полёта в космос. Инициатором проекта, который был за год реализован в рамках государственно-частного партнёрства, выступил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Инвестиции в проект составили 1,1 млрд рублей, из которых 854 млн рублей — средства федерального бюджета, отметил вице-губернатор.

На территории мемориального комплекса расположены две активные зоны: само место приземления Гагарина и место приземления капсулы.

В рамках первого этапа реализации проекта была отреставрирована стела и памятник Гагарину, создана Площадь космонавтов, аллея флагов, установлена мемориальная стена с инфорграфикой истории покорения космоса.

Кроме того, посетители парка смогут прогуляться по маршруту "108 минут" (столько времени длился полет Гагарина — ИФ) и прочитать стенограмму переговоров Гагарина с землёй на гранитных плитах пешеходного маршрута.