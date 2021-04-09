"Мы в постоянном режиме мониторим динамику распространения инфекции. В последние недели в 30 странах Европы и других государствах нарастает новая волна заболевших и, конечно, нужны дополнительные меры, чтобы она не пришла к нам, тем более, что близятся майские праздники", — сказал Мишустин на совещании по производству и обращению вакцин от коронавируса.

Он подчеркнул, что многие собираются в отпуск, в том числе и за рубеж. "Необходимо снизить риски ввоза в Россию новых более агрессивных и менее изученных штаммов коронавируса", — отметил премьер.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в четверг выразила обеспокоенность ухудшением ситуации с заболеваемостью ковидом в Турции и тем, что российские туристы покупают туда путевки на майские праздники. Попова также сообщила, что положительные тесты на ковид выявляют у 1% россиян, вернувшихся из-за рубежа. С начала года их число составило 25 тыс. человек.