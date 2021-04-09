"С сегодняшнего дня вступили в силу обновленные санитарные правила. Это значит, что детские лагеря и здравницы Краснодарского края смогут принять детей из иных субъектов Российской Федерации. При этом увеличена заполняемость до 75%", — сказал Гриценко.

Он подчеркнул, что депутаты Заксобрания края последовательно добивались смягчения санитарно-эпидемиологических требований. Ранее с 2020 года действовали ограничения, согласно которым допускалась загрузка не более 50%, а также допускались только дети, проживающие в Краснодарском крае и арктической зоне РФ.

Ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, сказались на детской туристической отрасли. В летний период 2020 года из 112 организаций открылись только 44. Отдых и оздоровление смогли получить 27 тыс. детей, что в десять раз ниже аналогичного показателя 2019 года.

"Наша задача не допустить окончательного закрытия организаций. Для этого на Кубани вырабатываются дополнительные меры господдержки, которые помогут им восстановиться после пандемии", — отметил Гриценко.

Так, по его словам, три десятка организаций смогли воспользоваться субсидиями на компенсацию затрат по приобретению медицинского оборудования, направленного на профилактику коронавирусной инфекции. Еще 23 организациям предоставлены субсидии на возмещение части затрат по проведению текущего и (или) капитального ремонта объектов недвижимости на общую сумму 109,495 млн рублей. Также удалось добиться на краевом уровне снижения ставки налога на имущество организаций и выделить дополнительные средства на закупку детских путевок.

Всего на Кубани функционируют 112 организаций на 61 тыс. 364 места, из них 40 круглогодичных и 72 сезонных лагеря.

Постановление главного государственного санитарного врача РФ с обновленными требованиями к организации отдыха и оздоровления вступило в силу с 9 апреля. В частности, снимается запрет на выезд детей на отдых за пределы территории проживания; увеличена наполняемость групп и отрядов; восстановлена деятельность детских лагерей палаточного типа.