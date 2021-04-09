"За последние 9 лет выполнен колоссальный объем реставрационных работ. Почти 1 миллиард рублей бюджетных средств был вложен. В 2021 году мы планируем выделить до 200 миллионов. И это не предел", — сказал Линченко после осмотра реставрационных работ во дворце.

Он выразил уверенность, что туристический маршрут с Юсуповским дворцом будет набирать популярность.

В свою очередь директор дворца Нина Кукурузова подчеркнула, что реставрационных планов остается по-прежнему много.

"Остановиться нельзя ни на один день. Одно заканчивается, второе уже надо начинать. Юсуповский дворец очень востребованный музей. До ограничений по коронавирусу мы принимали до полумиллиона человек в год. У нас нет новоделов, мы храним то, что находим", — отметила Кукурузова.

Она напомнила, что музей отпразднует в 2025 году 100-летие. "У нас громадные планы. Мы заранее готовим проекты по дворцу. Есть три незаконченных флигеля в усадьбе. Перспектива длительная", — добавила директор музея.

Реставрация Юсуповского дворца ведется с 2012 года по программе комитета по охране памятников Петербурга за счет средств бюджета города, а также за счет средств пользователя. Из бюджета города на реставрацию за этот период выделено 978,5 млн рублей, из них в 2020 году — 200 млн.

В 2019 году работы велись на Половине молодых, в Буфетной Домашнего театра, также отреставрирован садовый павильон. В 2020 году проводилась комплексная реставрация личных комнат на "половине княгини", расположенных на втором этаже над Мавританской гостиной. Уникальный по своей сохранности ансамбль интерьеров периода историзма составляют Кабинет княгини (Малая Белая гостиная), Туалетная (Фарфоровый будуар), Ванная и Персидская (Восточный будуар).

В Туалетной (Фарфоровом будуаре) в одной из филенок под современной тканью был обнаружен чудом сохранившийся фрагмент подлинного (конца XIX в.) шелка. Выполнены работы по его консервации. По принятому реставрационной комиссией решению этот исторический фрагмент экспонирован.

Большая городская усадьба Юсуповых с дворцом и флигелями — уникальный архитектурный ансамбль XVIII-XX веков, памятник федерального значения. Дворцово-усадебный комплекс создавался на протяжении почти двух столетий. Здесь работали выдающиеся русские и иностранные архитекторы: Валлен-Деламот, Михайлов-второй, Симон, Монигетти, Кеннель. Последние границы усадьба приобрела при графе Андрее Петровиче Шувалове.