В апреле 2021 года запланированы рейсы 12 и 19 числа, в мае они станут еженедельными и будут выполняться по понедельникам.

Авиасообщение между Петербургом и Кишиневом было прекращено в мае 2020 года из-за ограничений, вызванных пандемией COVID-19.