Пресс-служба "Ижавиа" со ссылкой на министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексея Горбачева сообщает, что по программе развития Удмуртии до 2030 года флот "Ижавиа" планируется пополнить еще 7 современными бортами.

Согласно сообщению, первое в авиапарке "Ижавиа" воздушное судно Boeing 737-800 в четверг совершило дебютный рейс в рамках регулярной программы на маршруте Москва — Ижевск.

По словам гендиректора "Ижавиа" Александра Синельникова, использование Boeing 737-800 позволит перевозчику успешно конкурировать с другими участниками рынка.

"С этим самолетом мы связываем всё будущее "Ижавиа" и развитие маршрутной сети", — отметил руководитель предприятия, подчеркнув, что в будущем "Ижавиа" планирует работать с одним типом воздушных судов.

Компания в начале апреля сообщала, что на основании комплексного заключения, утвержденного Росавиацией, "Ижавиа" разрешена эксплуатация нового типа воздушного судна Boeing 737-800.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики в свою очередь напоминает, что этот самолет Boeing 737-800 был выпущен в сентябре 2014 года, его первым эксплуатантом стала индийская авиакомпания Jet Airways. В России самолёт получил регистрацию VP-BUU. Была выполнена внутренняя перекомпоновка салона: 180 кресел эконом класса и 2 кресла — бизнес. Новая ливрея "Ижавиа" выполнена в цветах национального флага Удмуртии: чёрный, белый и красный.