"Турция начала полноценную вакцинацию сотрудников туристической отрасли. Программа вакцинации коснется сотрудников авиакомпаний, аэропортов, объектов размещения, туристических агентств, а также профессиональных гидов. Вакцинация всего персонала туристической отрасли завершится до начала летнего сезона 2021 года", — говорится в сообщении.

Как отметили в TGA, в первую очередь будут вакцинированы работники объектов размещения, ресторанов, гидов, турагентств, получивших сертификаты безопасного туризма – Safe Tourism Certificate. Эта программа была запущена в туристическом сезоне 2020 года и стала основой борьбы с эпидемией в отелях, предприятиях общественного питания и на транспорте.

Документ стал обязательным для всех отелей с номерным фондом более 30 номеров. К настоящему времени сертифицировано более 8 тыс. объектов.