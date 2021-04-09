"Несмотря на то, что губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым приняты достаточно существенные послабления, в городе продолжает сохраняться режим повышенной готовности", — отметил представитель департамента.

Он подчеркнул, что все объекты размещения курорта при заселении гостей соблюдают обязательный комплекс профилактических мер.

"Сегодня и на майских праздниках везде проводится термометрия гостей при въезде на территорию. Общественные зоны, а также службы приема и размещения зонированы с учетом соблюдения требования социальной дистанции", — сказал собеседник агентства.

Кроме того, на стойках приема и размещения установлены обязательные защитные экраны, а сотрудники всех служб работают в масках и перчатках.

"Во всех гостевых зонах расположено оборудование для дезинфекции и средства защиты. Для бассейнов и пляжей, разумеется, тоже есть свои нормы и требования", — отметили в департаменте.

Помимо обязательного тестирования и термометрии персонала, предусмотрена обработка шезлонгов, теневых навесов, медицинских и спасательных пунктов, ограждений.

"Санитарная обработка проводится два раза в день. Соблюдаются требования социальной дистанции", — добавил представитель администрации.

Как сообщалось, Сочи на майские праздники ждёт порядка 200 тыс. гостей. Средства размещения забронированы почти на 100%.