"На наш взгляд, проект "Музейные маршруты России" является невероятно актуальной инициативой в нынешней ситуации. Он призван развивать музейный туризм и формировать спрос на наши музейные институции", — сказала Манилова в пятницу.

Она уточнила, что проект будет представлять собой цикл выездных презентационных и экспертно-методических мероприятий, направленный на продвижение музеев, популяризацию уникального культурно-исторического наследия.

Манилова сообщила, что проект стартует 20 апреля в Калуге с открытием Государственного музея истории космонавтики.

"Кроме того, мы не исключаем, что в будущем предстоит подумать над выделением средств, по крайней мере для федеральных музеев, на создание новой информационной продукции о себе", — отметила она.

Манилова добавила, что в рамках проекта в этом году будет реализовано 10 мероприятий.