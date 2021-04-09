"Закрытые объекты санаторно-курортного комплекса ждут инвесторов. В настоящее время в Сочи не работают 18 здравниц, при этом в большинстве закрытых здравниц проводится реконструкция", — сказал депутат.

Он сообщил, что благодаря инвестору на днях после капитальной реконструкции открылся пансионат "Лучезарный". Он не работал с 2012 года. Долгие годы "Лучезарный" принадлежал предприятию "Ростовэнерго". В последние годы единственными "гостями" разрушающегося пансионата были бомжи.

"Компания AR-GROUP инвестировала в этот объект. "Лучезарный" стал современным гостинично-оздоровительным комплексом на берегу Черного моря", — подчеркнул Тепляков.

В свою очередь руководитель компании AR GROUP Айк Зебелян сказал "Интерфаксу", что предприятие с 2008 года занимается инвестирование ряда социальной значимых объектов курорта.

"Мы провели капитальный ремонт пансионата "Лучезарный", сохранив прежний архитектурный облик — конфигурацию и этажность. При этом, особое внимание уделено модернизации: использованы современные, качественные материалы, разработан дизайн интерьера и ландшафта в соответствии с актуальными тенденциями," — подчеркнул руководитель компании.

Как стало известно "Интерфаксу", закрытый в 2016 году санаторий им. Орджоникидзе, принадлежащий Управлению делами президента РФ, после ремонта станет ФГБУ "Детский медицинский центр". Новый собственник бывшего санатория "Красмашевский" с 2019 года ведет строительство апарт-отеля 5* премиум-класса Grand Royal Residences. К 2024 году комплексом из апартаментов станет бывший детский пансионат "Зеленая горка". Известный пансионат "Нева" к 2024 году перепрофилируют в парк-отель 4*. Пансионат "Волна" обанкротившегося завода "Рубин" (Ростов-на-Дону) в неудовлетворительном состоянии выставлен на продажу. Из-за оспаривания результатов кадастровой оценки земельного участка закрыта турбаза "Горный воздух" в Красной Поляне. ГБУ Ростовской области санаторий "Голубая горка" закрыт с 2007 года из-за ветхого жилого фонда, жильцам которого требуется переселение. Идут судебные разбирательства по принадлежности детского оздоровительного лагеря "Атлант". На торги выставлен пансионат "Водопадный", принадлежащий ЗАО "Рабочий", который объявлен банкротом. Закрытыми остаются еще ряд сочинских санаториев.