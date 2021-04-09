"Стоимость одной справки о проведенном ПЦР-тестировании составляла 80 евро. На услуги разоблаченного доктора был огромный спрос, потому что центры тестирования на курортах острова переполнены", — пишет издание.

Как отмечает газета, иностранные туристы регулярно обращались за поддельными справками, опасаясь остаться в отеле на карантин. Более того, доктор даже ставил на справке наиболее удобную дату тестирования, чтобы к туристам не было вопросов по возвращению на родину. "Несколько туристов из Германии подтвердили, что пользовались услугами доктора. Сам врач отказался комментировать обвинения", — пишет Мajorca Daily Bulletin.

В конце марта власти Балеарских островов призывали туристов не осаждать испанские курорты на пасхальные выходные со 2 по 4 апреля и соблюдать меры безопасности, однако в это время на курорты приехали более 40 тыс. туристов из Германии, не считая граждан из других стран Европы.