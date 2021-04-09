"Идет внеплановая проверка по поручению правительства", — сказала глава ведомства Светлана Радионова в ходе встречи с экообщественниками накануне.

По ее словам, проводится "комплексная проверка", в том числе по вопросам "состояния источников и той воды, которая здесь добывается". По итогам проверки будет подготовлен доклад, уточнила она.

Жители Кавминвод рассказали Радионовой о проблемах незаконных свалок, вырубке деревьев в охраняемых зонах, а также износе коммунальных сетей, что негативно влияет на экологию городов-курортов.

В своем инстаграме Радионова написала, что накануне осмотрела свалку площадью почти 5 га в Лермонтове, на полигоне размещено 126 тыс. тонн отходов.

"Срок эксплуатации объекта много раз продлевали. Но в прошлом году его включили в нацпроект "Экология" и начали рекультивировать. Срок — до октября. Мы будем контролировать ход работ. Хотелось бы, чтобы подобных свалок не было", — отметила она.

Среди городов, которые она планирует посетить в рамках рабочей поездки, указаны Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Минеральные Воды.